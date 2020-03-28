Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de kara propaganda
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Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa

Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de kara propaganda

Terör örgütü PKK/YPG, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçlıyor.

28.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:40
Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de kara propaganda

Terör örgütü PKK/YPG, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçlıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rejim kaynaklı bir sorunu da Türkiye'ye mal etmeye çalışan terör örgütü üyeleri, Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi ile Tişrin ve Tabka Barajlarından Pınar bölgesinin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santraline elektrik sağlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Görüşmenin ardından terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatan Türkiye'nin, büyük çabalarının ardından geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştı.

Mabruka Elektrik Santrali'nin ve taşıyıcı hatların tamiriyle ilgili ise Rusların kontrolünde Rejime ait görevliler elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başladı ancak, sonunu getiremedi.

Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Pınar Bölgesindeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santraline yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrikler kesiliyor. Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Mabruka Güç Santraline 5-6 megawatt elektrik veriliyor. Pınar Bölgesinin elektrik ihtiyacı olan 70 megawattın tam olarak karşılanamaması nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kesintiler Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk su tesisi olmak üzere, Resulayn ve Tel-Abyad ve bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı olarak ve tam kapasite ile çalıştırılamamasına neden oluyor.

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz kalması, bir kısmının arızalı olması ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli olan mazotun temininde yaşanan güçlükler nedeniyle gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Yetkililer, Haseke ve Kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini şekilde olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorunun çözümü için Rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesinin gerektiğini, Pınar bölgesine en az 70 megawatt gücünde ve kesintisiz elektrik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi üzerine meydana gelen elektrik ve buna bağlı su soru terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edilirken, bölgedeki bazı kaynaklar, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tişrın ve Tabka barajındaki Rejim unsurlarına baskı yaparak Pınar bölgesine yetersiz elektrik verilmesi için baskı yaptığını ifade ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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