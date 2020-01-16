Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı
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Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.

16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:26
Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzelerle saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı.

Yaralıların da bulunduğu saldırıda birçok evin ve bazı araçların hasar gördüğü belirtildi. 

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Yanan otomobilBölgedekilerin söndürme çabaları

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Kaynak: DHA
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