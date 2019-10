Terör örgütü pkk yanlıları, nürnberg'deki türk marketine saldırdı

12.10.2019 22:46

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı yaklaşık 1500 kişi, Nürnberg'in güneyinde bulunan Türk marketine saldırdı. Saldırganlar, polisin müdahalesine rağmen market sahibi Mustafa Ş.'nin oğlu Ömer Ş.'nin sopayla başını yardı.

Olay, Nürnberg'de bulunan Türk marketinin önünde saat 16.30 sularında meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı yaklaşık 1500 kişi, yürüyüş yaptıkları esnada önlerinden geçtikleri bir Türk marketine saldırdı. PKK yanlıları, market sahibi Mustafa Ş.'nin 28 yaşındaki oğlu Ömer Ş.'yi başından sopayla yaraladı. Görüntülere göre polislerin saldırganlara müdahale ettiği görülürken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.

BAŞKONSOLOS OLAY YERİNE GELDİSaldırının ardından markete gelen Türkiye Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, polis yetkililerinden bilgi aldı. Polis Müdürü daha sıkı tedbirler alarak, böyle olaylara bir daha izin vermeyeceklerini ifade etti. Market sahibinin oğlu Ömer Ş'nin ise 2016'da da benzer bir saldırıya uğradığı öğrenildi. Terör örgütü PKK yanlılarının aynı gün içerisinde bir Türk kuaförüne de saldırı teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.BAŞKONSOLOS SERDAR DENİZ: FAİLLER BİR AN ÖNCE YAKALANMALIBaşkonsolos Serdar Deniz, polisten bu olaya çok hızlı bir şekilde müdahale etmelerini, saldırganların bir an önce yakalanıp yargı önüne getirilmesini istedi. Deniz, polislere, "Ben Başkonsolos olarak her bir vatandaşımın hakkını ve hukukunu korumakla görevliyim, sizden de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamanızı istiyorum" dedi. Deniz, olayların büyümesi halinde iki ülkenin ilişkilerini zora gireceğini de belirterek, Türk vatandaşlarına provokasyona gelmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, sağduyulu olmaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------

PKK yandaşlarının saldırı anı

Kaynak: DHA