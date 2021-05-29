Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de ABD ve NATO karşıtı gösteri yaptı
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Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de ABD ve NATO karşıtı gösteri yaptı

Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de ABD ve NATO karşıtı gösteri yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi.

Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi.

Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yaptı.

PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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