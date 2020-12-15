Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

15.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:45

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ele geçirilen havan rampası ile havan mühimmatları MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ele geçirilen havan rampası ile havan mühimmatları MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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