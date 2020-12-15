Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ele geçirilen havan rampası ile havan mühimmatları MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ele geçirilen havan rampası ile havan mühimmatları MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar