Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
15.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:45
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ele geçirilen havan rampası ile havan mühimmatları MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ele geçirilen havan rampası ile havan mühimmatları MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar