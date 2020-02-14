Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı - Haber

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:00
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilerin yakalanması için 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler