Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı (2)
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı (2)

26.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste düzenlenen operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Esenyurt'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı (2)
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı (2)
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı (2)
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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