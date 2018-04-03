Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonun ardından bir köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla başlatılan operasyon nedeniyle bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla merkez Kavaközü köyü mülki sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, halkın güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kalkması sebebiyle sokağa çıkma yasağının saat 17.30 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.