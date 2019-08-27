Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran" operasyonu

27.08.2019 18:26

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran" operasyonda 19 kilo 710 gram eroin ile patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta jandarma, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularının katılımıyla, 3 ilde "Kıran" operasyonu başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgi paylaşıldı:

"Kıran operasyonu kapsamında Yüksekova'da bir şahsa ait arazide saklanmış vaziyette 19 kilo 710 gram eroin maddesi, Çukurca'da ise terör örgütünce kullanıldığı değerlendirilen mağarada C3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA