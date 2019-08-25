Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran Operasyonu"

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran Operasyonu"

İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

25.08.2019 03:36
Terör örgütü PKK'ya yönelik

İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Kaynak: AA
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