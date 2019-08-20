Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu (1)

20.08.2019 17:47

Helikopter ile Kıran Operasyonu'nun yapıldığı üs bölgesine gidilmesi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın operasyonun yapıldığı bölgede helikopterden incelemesi

Vali Pehlivan'ın operasyon bölgesinin yapıldığı üs bölgesine gelmesi

Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinden detaylar Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu

ŞIRNAK - Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Kaynak: AA