Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu (1)
Helikopter ile Kıran Operasyonu'nun yapıldığı üs bölgesine gidilmesi Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın operasyonun yapıldığı bölgede helikopterden incelemesi Vali Pehlivan'ın operasyon bölgesinin yapıldığı üs bölgesine gelmesi Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinden detaylar Terör örgütü...
Helikopter ile Kıran Operasyonu'nun yapıldığı üs bölgesine gidilmesi
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın operasyonun yapıldığı bölgede helikopterden incelemesi
Vali Pehlivan'ın operasyon bölgesinin yapıldığı üs bölgesine gelmesi
Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinden detaylar Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu
ŞIRNAK - Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.