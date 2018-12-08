Terör Örgütü PKK'ya İran Parlamentosunda Destek

İran parlamentosunda bir milletvekili yaptığı meclis konuşmasında terör örgütü PKK'yı kahraman gibi anıp savundu, Türkiye'ye ateş püskürdü.

5 Aralık'ta İran İslam Cumhuriyeti'nin Parlamentosu İslami Şüra Meclisi günlük programında Mahabad ilinin milletvekili yaptığı konuşmada Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, Afrin Operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütlerine karşıtı yürüttüğü mücadeleyi çarptırarak sivillere yönelik yürütüldüğünü iddia etti. İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nin Mahabad şehrinin Kürt asıllı milletvekili Celal Mahmudzade yaptığı konuşmada Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gözaltı kararıyla ilgili de sert ifadeler kullandı. İran'ın Milli Radyosu ve TV internet üzerinden canlı yayını yapılan bu konuşmada milletvekili adeta İranlı vekil HDP'li vekillerin konuşmalarını aratmadı. Konuşma aynı zamanda İran'ın en etkili dini kuruluşu Kum İlmiye Havzası'na yakınlığıyla tanınan Rasa Haber Ajansında da yer aldı.

PKK terörünü protesto edenler gözaltına alındı

PKK Terör Örgütünün İran uzantısı PJAK'ın terör vahşeti bölgedeki yerel halkın normal hayat akışını olumsuz etkilemekte. Ara sıra hain silahlı saldırılarla özellikle Batı Azerbaycan'ın sınıra yakın bölgelerindeki halkta huzur bırakmayan terör örgütü 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı operasyonunda sert darbeler alınca yerel işbirlikçileriyle vahşet estiren eylemlerine hız vermişti. Bu tarihlerde Urmiye, Goşaçay (Miyanduab), Tebriz ve Erdebil gibi şehirlerde yerel Türk halk teröre karşı sivil yürüyüşler düzenleyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarına destek çıkmışlardı ancak İran güvenlik güçleri Urmiye şehrinde çok sayıda protestocuyu gözaltına alarak ismi bilinen en az iki kişiyi "İran İslam Devrimi karşıtı propaganda" suçuyla mahkemeye sevk etmişti. - TAHRAN