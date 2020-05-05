Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe
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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe
05.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:11

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir" dedi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir. Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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