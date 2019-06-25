Terör örgütü PKK'ya Bitlis'te darbe

ŞENER TOKTAŞ - Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla asker, polis ve sivilleri hedef alan terör örgütü PKK, terörle mücadeledeki kararlı tutum ve güvenlik güçlerinin etkili operasyonlarıyla en ağır kayıplarını verdiği dönemi yaşıyor.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri operasyonlarla adeta destan yazan güvenlik güçleri, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) da kullanıldığı hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizliyor.

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, tüm teknolojik imkanları kullanarak kentlerde de vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesi için kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Üniversite öğrencisini katlettiler

Bölge halkının da güvenlik güçlerinin yanında yer almasıyla hareket alanı bulamayan teröristler, sivil vatandaşlara yönelik saldırılarla halk üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Bu amaçla, Bitlis'in Yukarıölek köyü kırsalında 18 Mayıs'ta odun toplamaya giden 6 vatandaşın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açan eli kanlı terör örgütünün mensupları, bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Terör örgütünün sivillere yönelik bu saldırısını, güvenlik korucuları tarafından yapılan bir eylem gibi göstererek halkı yanıltmaya çalıştığı belirlendi.

Merkeze bağlı bağlı Sarpkaya köyü kırsalında, 19 Haziran'da, Seyithan Akkoyun, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Sivil vatandaşlara saldırılarını artıran PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatan güvenlik güçleri, ikisi İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" ve "turuncu" kategorilerde yer alan 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

4 milyon lira ödülle aranıyordu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, 16 Haziran'da merkeze bağlı Kayadağ köyü kırsalındaki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut etkisiz hale getirildi.

Son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus¸, Elazıgˆ ve Bingo¨l'deki saldırıların talimatını verdiği öğrenilen teröristin, 25 Ağustos 2018'de Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Bingöl'de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlendi.

Turuncu listedeki terörist şehit güvenlik korucusunun faili çıktı

Bitlis'te 16 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca Yolalan beldesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu" kategoride yer alan sözde Batman/Sason alan sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dindar etkisiz hale getirildi.

Dindar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.

Öte yandan, 26 Haziran'da Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA