Terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde METİ timlerince icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde METİ timlerince icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari/Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA