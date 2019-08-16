Terör örgütü PKK'ya ait 13 hedef vuruldu

16.08.2019 17:45

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait kullanılan 13 hedefin vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA