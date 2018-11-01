Terör Örgütü PKK'ya Ağır Darbe

Güvenlik kuvvetleri tarafından son iki günde Şırnak, Batman ve Mardin'de yürütülen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Son iki günde Şırnak, Batman ve Mardin kırsalında sürdürülen başarılı operasyonlarda 6'sı sağ, 13'ü ölü olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin bomba yapımında kullandığı yaklaşık 250 kilogram patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat yakalandı.

Güvenlik kuvvetleri tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor. Asker, polis ve güvenlik korucuları tarafından müşterek sürdürülen operasyonlarda son iki günde terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Şırnak'ın Gabar, Cudi, Kato Dağı ve Faraşin Yaylası bölgelerinde İHA'lar tarafından tespit edilen teröristlere anında müdahale edildi. İHA'lar tarafından tespiti yapılan teröristler bulundukları bölgelerde kıstırılarak 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Yapılan çağrılara ateşle karşılık verilmesi üzerine tespit edilen terörist gruplar yaylım ateşine tutularak imha edildi. 30 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde Şınak'ın Cudi Dağı bölgesinde tespit edilen 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, Gabar Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlarda 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgütün Gabar halkla ilişkiler sorumlusu sağ yakalandı

Şırnak'ın Gabar Dağı Demirboğaz köyü kırsalında 31 Ekim 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve barınakları olduğu bilgisine ulaşıldıktan sonra yapılan operasyonlarda güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çatışma çıkmıştı. Çıkan çatışmada Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH Tabur Komutanlığı hava hücüm harekatı ile 3 JÖH timi ile teröristler arasında sağlanan sıcak temasta örgütün Gabar Halkla İlişkiler Sorumluğu olan Fedakar Cizir kod isimli Emrah Naycı adlı BTÖ mensubu sağ; 2 BTÖ mensubu ölü ele geçirilmişti. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.

Batman'ın Beşiri ilçesi kırsalında ise bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri ile operasyon yapıldı. Operasyonda teröristlerin açtığı ilk ateşte bir polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Mardin'de büyük facia önlendi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de son günlerin en büyük operasyonuna imza attı. Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla sokulan 248 kilogram pent patlayıcı maddenin bulunduğu araç Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunda yapılan operasyonla ele geçirildi. Araç içinde 247 kilo 864 gram patlayıcı madde ile birlikte araçta bulanan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından yapılan çalışmalarda araç içinde bulunanlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Konu ile ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

32 metropolde patlatmak üzere hazırlık yapılmış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ele geçirilen 247 kilo 864 gram pent ile birlikte son bir yıl içinde yarım ton pent patlayıcının ele geçirildiği belirtildi. Çok etkili olan bir patlayıcı olma özelliği taşıyan pent patlayıcının etkisinin yüksek olduğu belirtildi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen saldırıda 5 kilogram pentin kullanıldığı olayda 44 kişi şehit olmuştu. Teröristlerin 32 ayrı metropolde düzenleyecekleri saldırılar için patlayıcıları ayarladıkları ve yakalanmaması durumunda Mardin üzerinden Türkiye'nin değişik illerine sevk edecekleri tespit edildi. Mardin Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonu ile Türkiye'nin 32 metropol kentinde yapılması düşünülen terör saldırısı önlenmiş oldu.

Son iki günde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen operasyonlarda Şırnak'ın Gabar Dağı mevkiinde 17 sağ, 2 ölü, Cudi Dağı mevki'inde 7 ölü, Batman'ın Beşiri ilçesinde 1 ölü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 sağ, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 sağ, Mardin'in Dargeçit ilçesinde ise 3 ölü olmak üzere 6'sı sağ, 13'ü ölü toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede kış öncesi temizlik tüm hızıyla devam ediyor. - ŞIRNAK