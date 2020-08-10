Terör örgütü PKK'ya 8 ayda 63 bin 615 operasyon TERÖR örgütü PKK'ya yönelik yılbaşından bu yana kırsal bölgeler de dahil olmak üzere 63 bin 615 operasyon yapıldığı öğrenildi.

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik yılbaşından bu yana kırsal bölgeler de dahil olmak üzere 63 bin 615 operasyon yapıldığı öğrenildi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, bu operasyonlarda 4 bin 210 kişi gözaltına alındı, 813 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu etkisiz hale getirilen terörist sayısını 64'ü üst düzey olmak üzere 474 terörist olarak açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin kırmızı 37'sinin gri 17'sinin ise turuncu listeden olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ve aralıksız sürdürülen etkili operasyonlar, teröristlerin bölge hakimiyetini kaybetmesini, eylem gücünü önemli ölçüde yok etmesini sağlıyor. Yılbaşından bugüne geçen 8 aylık süreçte, terör örgütü PKK'ya yönelik 63 bin 615 operasyon yapıldığı öğrenildi. Operasyonlarda 64'ü üst düzey olmak üzere 474 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre emniyet ve jandarmanın istihbarat faaliyetleri, teslim olan ve yakalanan örgüt üyelerinden alınan bilgiler, takip ve izleme çalışmalarıyla yapılan 63 bin 615 operasyonda, 4 bin 210 kişi gözaltına alınırken, 813 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

2 KIRMIZI 37 GRİ 17 TURUNCU LİSTEDEN

Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinden 59'ünün İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi. Son 8 ayda yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen 64 teröristten, 37'sinin gri, 17'sinin turuncu, 2'sinin kırmızı, 2'sinin mavi ve birinin yeşil listede olduğu belirlendi. 5 teröristin ise liste dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA