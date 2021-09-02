Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri operasyonla yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri operasyonla yakalandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ait mevziler tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist...
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ait mevziler tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist...
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Emine Erdoğan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Demet Akalın Haluk Levent
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:08:51. #1.14#

title