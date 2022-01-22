Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Manisa'da yakalandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalandı.
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılan A.Ö'nün ilçeye geleceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İlçe merkezinde gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri