Terör örgütü PKK Suriye'de sözde Ermeni soykırımını andı
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Suriye, PKK, 3. Sayfa, Haber

Terör örgütü PKK Suriye'de sözde Ermeni soykırımını andı

Terör örgütü PKK/YPG'ya bağlı Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu terörist bir grup, Suriye'de bir köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenledi.

26.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:32
Terör örgütü PKK Suriye'de sözde Ermeni soykırımını andı

Terör örgütü PKK/YPG'ya bağlı Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu terörist bir grup, Suriye'de bir köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz sene 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurduğunu ilan eden terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tal Tamir kırsalındaki bir köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenledi. Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin bulunduğu sözde taburun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtilmişti. Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir odada yapan teröristlerin terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlenmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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