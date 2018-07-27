Terör Örgütü PKK Şüphelisine Hapis İstemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde üniversiteler sorumlusu hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu sanık S.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

S.D. için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık G.A, S.D'yi "Süleyman" kod adıyla tanıdığını ve şüphelinin 2016 yılı şubat ayında örgüt tarafından Adana'da görevlendirildiğini belirtti.

Kentte düzenlenen tüm eylemlerin S.D'nin talimatlarıyla gerçekleştiğini iddia eden G.A, "Adana'da örgütsel yapı üzerinde çok etkiliydi, sürekli il dışına gidip geliyordu. İstanbul, Diyarbakır, Adana arasında sürekli yer değişimi yapıyordu. Bu şahıs bölge sorumlusuydu. PKK terör örgütü ile kadrolar arasında bağlantıyı kuruyor, hangi kadronun nereye gidip nerede ne görev alacağını belirliyordu." beyanında bulundu.

İddianamenin değerlendirme bölümünde şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların ifadeleri ve teşhislerinden anlaşılacağı üzere, PKK/KCK hiyerarşisi altında üniversitelerden sorumlu terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Zanlının İstanbul, Diyarbakır ve Adana arasında sürekli yer değiştirdiği, bölge sorumlusu düzeyinde PKK/KCK ile kadro olarak adlandırılan kişiler arasında bağlantı kurduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'genel gençlik sorumlusu' olarak Mawa, Şehmus ve Süleyman kod isimlerini kullandığı, örgütün kamplarına katıldığı, Adana'da aktif olarak faaliyet yürüttüğü, kendisine hiyerarşik olarak bağlı örgüt mensupları bulunduğu, bu suretle eylemlerinin silahlı terör örgütü üyeliği suçunu aşarak örgüt yöneticiliği suçunu oluşturduğu anlaşıldığından 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen S.D ise suçlamaları kabul etmedi.