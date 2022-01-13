Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S, Ö.D. ve Y.M'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri