Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 2'si terör örgütü PKK zanlısı, 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 2'si terör örgütü PKK zanlısı, 3 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmada, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, 3 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda PKK zanlıları A.K ve Irak uyruklu K.H ile Y.G'yi yakaladı.
Şüphelilerden A.K'nin, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin