Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 2'si terör örgütü PKK zanlısı, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 2'si terör örgütü PKK zanlısı, 3 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmada, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, 3 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda PKK zanlıları A.K ve Irak uyruklu K.H ile Y.G'yi yakaladı.

Şüphelilerden A.K'nin, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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