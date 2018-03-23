Terör Örgütü PKK, Sincar'dan Çekiliyor

Sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK'nın art arda verdiği kayıplardan sonra, İKBY'nin yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan bilgiye göre Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekilmeye başladığı bilgisine ulaşıldı.

PKK'NIN İKİNCİ KANDİLİ

Sincar, PKK'nın ikinci Kandil'i olarak biliniyor. 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.

ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A DA GİRERİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki yönetimlere de bunları söyledik. Eğer bunları temizlemiyorsanız bize bırakın, PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde durumu bildireceğiz.' O gün bugün hâlâ bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz. Ama çok daha bu iş uzarsa, yeni bir Zeytin Dalı da orada olur" dedi.