Son dakika haberi: Terör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı
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Son dakika haberi: Terör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Irak'ın Musul kentindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim El-Huveyt, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde PKK'lı teröristler Irak ordusuna bağlı Binbaşı Ferhan el-Semmoki'yi kaçırmaya çalıştığını bildirdi.

Irak'ın Musul kentindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim El-Huveyt, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde PKK'lı teröristler Irak ordusuna bağlı Binbaşı Ferhan el-Semmoki'yi kaçırmaya çalıştığını bildirdi.

Irak'ın Musul kentindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim El-Huveyt yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristler Musul'a bağlı Sincar ilçesinin Sinoni kasabasında, Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi binasını basarak Iraklı ordusuna bağlı Binbaşı Ferhan el-Semmoki'yi kaçırmaya çalıştığını belirtti. PKK'lı teröristlerin, Binbaşı el-Semmoki'yi kaçırmak için toplamda 15 araç ile binayı bastığını belirten El-Huveyt, "Subayı kaçırmaya çalışan araçlar, Haşdi Şabi güçlerinin bayraklarını taşıyordu. Amaçları Iraklı subayı kaçırıp, dün Musul'da tünel kazmaya çalışırken tünelin patlaması sonucu Musul hastanesine kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan 2 PKK'lı ile takas etmeyi planlıyorlardı" ifadelerini kullandı. Binayı basan PKK'lı teröristlerin, binada bulunan eşyalara zarar verdiğini ve bazı askerlere saldırdıklarını aktaran El-Huveyt, "Yaşanan olayın ardından Irak ordusunun bölgeye sevk edilmesi üzerine PKK'lı teröristler Sincar dağına doğru kaçtılar" dedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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