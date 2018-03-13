Terör Örgütü Pkk/pyd'ye Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan kişi ile örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda, 28 Şubat 2015 tarihinde merkez Eyyübiye ilçesinde bir markete molotof kokteyli attığı belirlenen 2 zanlıyı da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.