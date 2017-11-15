Terör Örgütü Pkk/pyd Sözcüsü Silo Örgütten Ayrıldı

HASEKE/ Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD'nin sözcülerinden Talal Silo örgütten ayrıldı.



AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, SDG'nin (PKK/PYD) sözcülerinden Silo, dün akşam saatlerinde örgütten ayrıldı.



Silo'nun terör örgütünden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.



YPG'nin eski sözcüsü, SDG'ye "atandı"



Bu arada, YPG'nin eski sözcülerinden Redur Halil'in de SDG'nin dış ilişkiler sorumlusu olarak "atandığı" öğrenildi.



Sözde atama, PKK/PYD'nin SDG ile doğrudan ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.



Amerikalı general Raymond Thomas'ın temmuz ayında ifşa ettiği üzere, SDG ismi, PKK/PYD ya da YPG'nin meşru siyasi bir taraf olarak masaya oturtulması amacıyla ortaya atılmıştı. SDG isimli, PKK/PYD'den bağımsız bir örgüt hiçbir zaman var olmadı. Örgütün, 12 Ekim 2015'te bir miktar Arap savaşçıyı paralı asker olarak yanına almasıyla oluşturulan sözde SDG'nin militanlarının ezici üstünlüğü ve yönetimin tamamı halen PKK/PYD'de bulunuyor.