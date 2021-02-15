Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyonda 718 kişi gözaltına alındı
15.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:19
Polis görüntüleri -HDP İl yöneticilerinin gözaltı görüntüleri İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
-Polis görüntüleri
-HDP İl yöneticilerinin gözaltı görüntüleri İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
HDP'nin Batman İl Başkanlığı ve Merkez ilçe başkanlığına düzenlenen operasyonda da 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak