Terör Örgütü PKK'nın Uyuşturucu Tuzağı

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, İngiltere ve Almanya'daki temaslarına ilişkin raporunda, terör örgütü PKK mensuplarının uyuşturucu satan çetelerle bağlantısının tespit edildiği belirtilerek, terör örgütlerinin uyuşturucu satımıyla ilgisinin kesin olduğuna işaret edildi.

Komisyon üyeleri, İngiltere ve Almanya'da bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları incelemeye ilişkin raporunu hazırladı.

Raporda, gezinin İngiltere ayağında, iHear Partnership adlı madde bağımlılığı tedavi merkezi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunu (Public Health England), Uyuşturucu ve Alkol Tedavisi Uygulayıcıları Federasyonunu (Federation of Drug and Alcohol Practitioners) ve Londra Emniyet Teşkilatını ziyaret eden komisyon üyelerinin, madde bağımlılarının tedavileri, rehabilitasyonları ve suç unsurlarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

İngiltere'de, madde bağımlılarının tedavilerin ücretsiz olduğu, sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu madde ile mücadelede etkin rol üstlendiği anlatılan raporda, tedavi olanların da başkalarına yardım amacıyla gönüllü olarak tedavi merkezlerinde çalıştığı kaydedildi.

Tedavinin hukuken zorunlu olmadığı, tedavi görenlerin yarısının topluma geri kazandırıldığı ifade edilen raporda, söz konusu bağımlıların 6 aya kadar izlendiği, bu sürecin ise bağımlının geri dönme sebeplerini tespit etmeye odaklı olduğu aktarıldı. Raporda, İngiltere'de, madde bağımlılığı tedavi merkezlerine polisin üniforma ile giremediği bilgisine de yer verildi.

Ülkede, insanların cezaevine gittiklerinde uyuşturucu maddeye daha kolay erişim sağlayabildikleri, bunun için cezaevlerinde önlemler alındığı vurgulandı.

İngiltere'de, yeni psikoaktif ve sentetik uyuşturucuların ortaya çıkmasıyla "taş kokain" kullanımında artış, eroin kullanımında ise azalmanın söz konusu olduğu belirtildi. Öte yandan, sentetik uyuşturucu kullanımında 2010-2015 yılları arasında büyük bir artış yaşandığı, 2016'da ise sentetik uyuşturucuların satın alınmasını güçleştiren kanunların çıkarılmasıyla, bu uyuşturucunun kullanımında azalma olduğu kaydedildi.

İngiltere'de geçen yıl 2,7 milyon kişinin yasa dışı olarak uyuşturucu kullandığı, mala yönelik suçların önemli bir bölümünün uyuşturucu maddelerin temin edilmesine yönelik maddi gelir sağlamak amacıyla yapıldığının belirlendiğini ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde "eroin rotasının" artık tamamıyla Türkiye üzerinden geçmediği, kaçakçıların alternatif rotalar aradığı aktarıldı.

-Almanya ziyareti

Raporda, Almanya ziyaretine ilişkin olarak, Federal Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele sistemine yer verildi.

Bakanlığın mücadelesinin, "önleme ve engelleme", "danışma ve tedavi", "yaşama isteği ve zarar azaltımı" ile "hukuki düzenleme ve cezai takibat" olmak üzere dört basamaktan oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, madde bağımlılarının yardıma muhtaç hastalar olarak görüldüğü, polisle mücadelenin satıcı organizasyonlar ve suç çetelerine yöneldiği, kullanıcılar açısından uyuşturucuyla mücadele mevzuatına göre ceza yerine tedavi ilkesinin geçerli olduğu belirtildi.

Raporda, komisyon heyetinin bir uyuşturucu bağımlıları rehabilitasyon kliniğini ziyaret ettiği, burada yapılan görüşmede, Almanya genelinde tedavi maksadıyla kayıtlara geçen uyuşturucu madde bağımlısı sayısının 400 bin civarında olduğu, gerçek bağımlı sayısının kayıtlara geçen sayının üzerinde bulunduğu, bağımlıların ancak yüzde 20'sinin danışma merkezlerinin kayıtlarına girdiğinin ifade edildiği aktarıldı.

Raporda, söz konusu ziyaretlerde, terör örgütü PKK mensuplarının uyuşturucu satan çetelerle bağlantısının tespit edildiği ve terör örgütlerinin uyuşturucu satımıyla ilgisinin kesin olduğu vurgulandı.