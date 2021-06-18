Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı terörist İslam Biliz'in, MİT ve jandarmanın Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyonla yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan teröristin 2015 yılında terör örgütü PKK\KCK'ya katıldığı aktarılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin Erzurum-Karayazı ilçesi kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Öte yandan, yakalandıktan sonra Erzurum'a getirilen Biliz'in terör örgütünün sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" olduğu öğrenildi.

Terörist Biliz'in, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 40 milyonu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 40 milyonu aştı
Erdoğan: 'Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir.'
Erdoğan: "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Ataizi Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Gareth Bale Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:18:43. #1.15#

title