Terör örgütü PKK'nın mensupları için "hayvan" şifresi kullanması iddianamede

Gaziantep'te bölücü terör örgütü Pkk tarafından 6 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün eylem gerçekleştiren mensuplarını hayvan isimleriyle şifrelemesi yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ağustos 2015'te 25 Aralık Polis Merkezine düzenlenen terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" gibi suçlardan 5 yıldan müebbet hapse kadar farklı cezalar istenilen iddianamede, örgüt hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ankara, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır kriminal polis laboratuvarlarının da raporlarının yer aldığı iddianamede, sanıkların olay günü, öncesi ve sonrasına ilişkin plaka tanıma sistemi kayıtlarına da yer verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yaklaşık 1 yıl önce jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen örgütün sözde özel kuvvetler sorumlusu "Amara" kod adlı M.A'nın üzerinden çıkan dokümanlarda polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin kroki bilgileri, fotoğraf ve videoların tespit edildiği bildirilen iddianamede, belgelerde yine sanıkların isim, telefon numarası, ikamet krokileri ve kendilerine söylenecek parolalara dair bilgilerin de deşifre edildiği aktarıldı.

Tutuklu sanık "Mamoste" kod adlı Salih D'nin, polis merkezine saldırının planlayıcısı olan ve yine hava harekatıyla etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun iş birlikçisi olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın eylem yapacak teröristler ile mühimmatların taşınmasını sağladığı ve aile süsü vererek dikkat çekmemek için sanık Rabia Ö'yü de yanına alarak yolculuk yaptığı belirtildi.

"Tüm HTS kayıtları, baz ve olay bilgileri incelendiğinde sanık Salih D'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu, terör örgütüne katılım yapan/yapacak ya da eylem düzenleyecek şahıslara yer temin ettiği, PKK/KCK adına 'iş birlikçilik' faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiştir." tespiti yer alan iddianamede, ele geçirilen dokümanlar, tanık beyanları, sanıkların cep telefonlarına ait baz bilgileri ve HTS analiz raporlarının çözümleri ile plaka tanıma sistemi kayıtlarının uyumlu olduğu kaydedildi.

Polis merkezine saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlıdan Osman G'nin operasyonlarda etkisiz hale getirildiği, Hatice Ç'nin ise Antalya'daki otoparka düzenlenen bombalı eyleme ilişkin davada müebbet hapisle cezalandırıldığı ve Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirilen iddianamede, "Hatice Ç'nin terör örgütünün ideolojisini benimseyerek örgüt yapılanması içerisinde dağ kadrosunda aktif şekilde yer aldığı, örgütün üst yönetiminin talimatları doğrultusunda şehir merkezlerinde eylemler gerçekleştirdiği, örgütün silahlı yapılanması içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve soruşturmaya konu 25 Aralık Polis Merkezine düzenlenen saldırıyı Osman G. ile gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, Salih D. ve Rabia Ö'nün ise sözde örgüt yöneticisinden aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları anlatıldı.

Örgüt mensubuna "koyun" şifresi

İddianamede, ifadelerine yer verilen "Rojhat" kod isimli B.Y, örgüt mensupları ve iş birlikçilerinin deşifre olmamak için şifreli görüştüğünü kaydetti. İş birlikçiler arasında genellikle hayvan isimlerinin şifre olarak kullanıldığını belirten B.Y, şu bilgileri verdi:

"Şifreli olarak 'hayvan hazır, gelip bakar mısın/götürür müsün' gibi benzeri konuşmalar yapılır. Burada hayvan olarak kastettiği örgüt mensubu yani ben oluyorum. Adli takip ve dinlemeye takılmamak için şifreli ve kapalı konuşma yaparlar ayrıca polislerin dinlemesi halinde 'ben köylüyüm hayvanlar ile alakalı konuşmuşum' şeklinde ifade verebilmek ve hakim savcıları kandırmaya çalışırlar. En yaygın olarak kullanılan şifreli konuşma 'koyun', 'inek'tir. Bu konuşmanın amacı örgüt mensuplarının görüşmeye geleceği, kendisinin görüşmeye çağrıldığı veya teslim edilecek not/pusulanın olduğu anlamına gelmektedir. V.A, örgüt mensuplarının ihtiyacı için arar ve hayvanlarla alakalı gibi şifreli olarak konuşur. Bunun dışında kolay kolay aramaz."

Dosyadaki Salih D'nin de benzer konuşma yaptığını, görüştüğü kişiye "Koyunlar hazır mı? Ben geliyorum, yoldayım." dediği aktarılan iddianamede, "Söz konusu ifadenin B.Y'nin ifadesinde de belirttiği üzere hayvanlarla alakalı örgütsel şifreli görüşme olduğu, şüpheli Salih D'nin irtibatlı olduğu terör örgütü mensubu V.S. ile şifreli konuştuğu ve bu şekilde örgüte eleman temin ettikleri belirlenmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Ocaklar Mahallesi'ndeki 25 Aralık Polis Merkezine 26 Ağustos 2015'te silahlı saldırı düzenlenmiş, teröristler polis ekiplerinin karşılık vermesiyle geldikleri aracı yakıp kaçmıştı. Saldırıda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede bir lav silahı ile kalaşnikof piyade tüfeği bulunmuştu.