Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına fırsat verilmiyor

17.10.2019 12:25

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yürütülen operasyonlarla terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmediğini ve 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yürütülen başarılı iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmediğini ve örgütün mağara, sığınak ve barınaklarının tek tek imha edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, bakanlık koordinesinde terörle mücadele harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınağın tespit edilerek imha edildiğiu belirtildi. Van'ın Övüncük bölgesi başta olmak üzere, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Bitlis Sehi, Hatay Amanoslar, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin'de bulunan barınma bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 bin 534 kilogram patlayıcı madde, 10 roketatar ve 232 roketatar mühimmatı, 8 bin 40 kilogram un, 575 kilogram çay, bin 909 kilogram şeker, 4 bin 480 kilogram bakliyat (fasulye, nohut, mercimek, bulgur, pirinç, makarna), bin 365 litre sıvı yağ, 2 bin 415 kilogram peynir, bin 28 adet büyük tüp (347'si dolu, 681'i boş), 277 adet küçük tüp (127'si dolu, 150'si boş), gıda ve erzak ele geçirildiği kaydedildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA