Terör Örgütü PKK'nın Kış Üslenmesine Yönelik Operasyon

Van'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ramazan Göncü Operasyonu"nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklardaki aramada AK-47 piyade tüfeği, buna ait şarjör ve 99 fişek, makineli tüfeğe ait 6 fişek, makineli tüfek mayonu, 3 tüp, 8 havan mühimmatı muhafaza kutusu, 250 metre kablo, 26 kilogram konserve, 3 pil, 2 kürek, kazma, çaydanlık, sırt çantası ve branda ele geçirildi. Ayrıca sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.