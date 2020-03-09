Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
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Mardin, PKK, Güncel

Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

09.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:59
Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

Mardin ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi. 

Güvenlik güçlerince, 'Savur' ve 'Gap-Ruha' kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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