Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

MARDİN'de sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

Mardin ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi.

Güvenlik güçlerince, 'Savur' ve 'Gap-Ruha' kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA