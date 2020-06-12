Terör örgütü PKK'nın hain planı bozuldu
MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu.
12.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:05
MSB: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkari Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi."
(İHA)
Kaynak: İHA