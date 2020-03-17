Terör örgütü PKK'nın firari finansörü yakalanıp, tutuklandı DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristlere mali destek sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, PKK'lı teröristlere mali destek sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi. M.B., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA