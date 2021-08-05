Terör örgütü PKK'nın Duhok'ta tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK'nın Duhok'ta tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın Duhok'ta tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde yola tuzakladığı 65 kilogramlık patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde yola tuzakladığı 65 kilogramlık patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, PKK unsurları, Duhok'un Amedi ilçesindeki bir bölgede yola 65 kilogramlık TNT yerleştirdi.

PKK'nın tuzakladığı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası IKBY'deki terör eylemlerini artırdı.

Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya ve dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

IKBY'de yüzlerce köyü işgali altında tuttuğu, barışçıl protestoları şiddete teşvik ettiği ve diplomatik misyonları hedef aldığı belirtilen PKK'nın, Sincar Anlaşması sonrası peşmerge, polis, memur ve sivillere yönelik artan saldırıları dikkati çekiyor.

PKK, IKBY'deki terör eylemlerini artırdı

PKK, 5 Haziran Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğü, 7'sinin yaralandığı açıklanmıştı.

Terör örgütü, 24 Temmuz'da yine Amedi ilçesindeki bir peşmerge noktasına saldırmış, saldırıda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

PKK'nın 26 Temmuz'da da Erbil'in Soran ilçesine bağlı Halifan ve Behme bölgeleri arasındaki bir peşmerge noktasına ateş açtığı duyurulmuştu. Saldırı sonucu hasar oluştuğu kaydedilirken, yaralı ya da ölü olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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