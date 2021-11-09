DİYARBAKIR (İHA) - Terör örgütü Pkk'nın dağa kaçırdığı ablası için annesiyle nöbette

Ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 799'uncu gününde de devam ediyor. Kaçırılan ablası için annesiyle nöbet tutan Fadile Koç, ablasını HDP ve PKK'dan istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 799. gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç da oğlu için nöbet tutuyor. Annesine destek vermek için eyleme katılan Fadile Koç, ablasını HDP ve PKK'dan istedi.

"Ben ablamı çok özlüyorum"

8 yıl önce PKK yandaşları, HDP yandaşları tarafından dağa kaçırılan Zübeyde Koç'un kız kardeşi olduğunu belirten Fadile Koç, "3 yıldır evlat nöbetindeyiz. Annemle birlikte evlat nöbeti tutuyorum. Ablamı dağa kaçırdıklarında 15 yaşındaydı. 8 yıl önce 2013'te kaçırdılar. Ben o zaman 12 yaşındaydım. Ablam daha yeni ameliyat olmuştu ayaklarından. Köye, bayrama götürme bahanesiyle, ablamı evden alıp götürüp PKK yandaşlarına teslim ettiler. 8 yıldır biz bu acıyı çekiyoruz. 8 yıldır gözlerimize uyku girmedi. Ben ablamı çok özlüyorum. Buradan ablama da çağrıda bulunuyorum. Eğer beni görüyorsa, duyuyorsa bir an önce kaçsın gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun" dedi.