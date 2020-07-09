Terör örgütü PKK'nın Cevizli saldırısı unutulmuyor
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Terör örgütü PKK'nın Cevizli saldırısı unutulmuyor

Terör örgütü PKK'nın Cevizli saldırısı unutulmuyor Terör örgütü PKK mensuplarınca HDP'li Mardin'in Mazıdağı İlçe Belediyesinin aracı kullanılıp 9 Temmuz 2016'da Artuklu ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde düzenlenen ve 2 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırının acısı, aradan 4 yıl...

09.07.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:21

Terör örgütü PKK'nın Cevizli saldırısı unutulmuyor

MARDİN - Terör örgütü PKK mensuplarınca HDP'li Mardin'in Mazıdağı İlçe Belediyesinin aracı kullanılıp 9 Temmuz 2016'da Artuklu ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde düzenlenen ve 2 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırının acısı, aradan 4 yıl geçmesine rağmen tazeliğini koruyor.

Terör örgütü PKK mensupları, 9 Temmuz 2016'da Cevizli Mahallesi'nde HDP'li Mazıdağı Belediyesinin hizmet aracını kullanıp, Cevizli köyü karakoluna bombalı saldırı düzenleyerek 2'si asker, 1'i kadın 3 kişiyi düzenledikleri saldırıda şehit etti. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, olayın 4'üncü yılında saldırıya uğrayan korucu başını evinde ziyaret ederek şehitler için dua etti.

"Otomatik silahlarla köye saldırdılar"

Güvenlik korucusu Mehmet Demir, 9 Temmuz 2016'da öğle saatlerinde teröristlerin otomatik silahlarla köye saldırdığını söyledi. O dönem kendisinin de korucu olduğunu ve mevzide teröristlerle çatıştığını aktaran Demir, "Öğle saatlerinde karakol yakınlarına Mazıdağı Belediyesinin çöp kamyonu geldi. Teröristler, bomba yüklü kamyonu patlattı. Ardından otomatik silahlarla köye 3 koldan saldırmaya başladı, bizler de korucular olarak onlara karşılık verdik" dedi.

"Belediyenin hizmet aracı olduğu için şüphelenmedik"

Demir, HDP'li Mazıdağı Belediyesinin o dönemde karakol yakınlarında hizmet araçlarını kullandığı için hizmet aracından şüphelenmediklerini kaydetti. Demir, "O dönemde belediyeye ait hizmet araçları köyde halı saha çalışmasını yapıyordu, karakola yakın çalışma yaptıkları için şüphelenmedik. Şüphelenmediğimiz için de bomba yüklü kamyon karakol önüne geldiğinde birden patlama oldu. Patlamanın ardından tepelerden otomatik silahlarla köye doğru saldırdılar. Bomba yüklü kamyonun patlamasıyla köyde siyah dumanlar yükselmeye başladı, göz gözü görmez oldu. Teröristler o sırada korucularla çatışmaya girdi, bizler de onlara karşılık vererek püskürttük onları" diye konuştu.

"Devletimizin yanında olduğumuz için bizleri sevmiyorlar"

Kendisinin şehit çocuğu olduğunu hatırlatan Mehmet Demir, PKK'nın kendilerinin devletin yanında oldukları için sevmediklerini, kendilerinin de PKK'dan nefret ettiklerini vurgulayarak, "Ben şehit çocuğuyum, biz devletimizin yanında olduğumuz için PKK bizleri sevmiyor, biz de PKK'dan nefret ediyoruz. PKK'ya ve PKK'ya destek veren kişilere lanet olsun. Orada görev yapan askerler emanetimizdi. Ülkemizi kötü hale getirmek isteyen PKK'yı da onu destekleyenleri de lanetliyorum" şeklinde konuştu.

"Halkın iradesiyle seçilen belediyelerin halka zarar vermesini istemiyoruz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de kendilerinin halkın iradesiyle seçilmiş belediyelerin amacının dışında şeyler yaparak halkına zarar vermesini istemediklerini söyledi. Kandemir, "Bazı kesimler neden belediyelere kayyum atandığını soruyorlar. Belediyeler halkın iradesiyle seçilerek halka hizmet etmek yerine vatandaşının güvenliğini korumak amacıya görevlendirilen güvenlik güçlerine belediyenin imkanlarını kullanarak saldırıyı düzenledikleri için kayyum belediyeleri şu anda varlar. PKK ve HDP buradaki Kürt halkına sözde temsil ettiğini söylüyor. PKK ve HDP kesinlikle Kürt halkının temsilcisi değildir, burada yapılan saldırıda da görüldüğü gibi Kürt halkını hedef gözetiyor. Unutmamak gerekir ki bu saldırıda bir sivil vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Bunun tek sorumlusu PKK ve HDP'dir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Cevizli saldırısı unutulmuyor

Kaynak: İHA

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