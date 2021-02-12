Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK elebaşının Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek, PKK sanıklarına destek vermek ve etkisiz hale getirilen teröristleri anmak için eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 kişinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Suriye'de de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

İkametlerinde dijital materyaller ele geçirilen 3 zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı