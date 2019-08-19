Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

19.08.2019 09:17
Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 418 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.
Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA- DHA


Kaynak: DHA
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