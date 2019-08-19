Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

19.08.2019 09:17

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 418 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA- DHA

Kaynak: DHA