Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

19.08.2019 09:08
Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başta Diyarbakır, Mardin ve Van illeri olmak üzere 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 418 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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