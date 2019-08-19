Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
19.08.2019 09:08
İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başta Diyarbakır, Mardin ve Van illeri olmak üzere 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 418 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başta Diyarbakır, Mardin ve Van illeri olmak üzere 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 418 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA