Terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevruz öncesi kentte meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan istihbari çalışma sonucu, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı ve Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen, aralarında muhtar ve HDP üyelerinin de bulunduğu 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Arguvan ve Kale ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kalaşnikof tüfek ile 17 mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 104 av tüfeği fişeği, 3 örgütsel kitap-doküman, 4 cep telefonu ve terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA