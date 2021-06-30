Terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcısı, yaylacılarla ilgili bilgi topladıklarını itiraf etti
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Terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcısı, yaylacılarla ilgili bilgi topladıklarını itiraf etti

Terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcısı, yaylacılarla ilgili bilgi topladıklarını itiraf etti
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da bir askerin hafif yaralandığı, askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarının da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da bir askerin hafif yaralandığı, askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarının da aralarında bulunduğu ikisi tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y. ile sanık avukatları katıldı.

PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem ise duruşmaya Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve sanıkların farklı eylemlerini içeren bir başka iddianamenin dava dosyasıyla birleştirilmesine yönelik sanıkların ve avukatlarının savunmaları soruldu.

Sanık Düz, savunmasında aleyhinde bir iddianamenin hazırlandığını söyledi.

İddianamede bahsi geçen 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yerleştirilerek askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen el yapımı patlayıcıyla ilgisinin bulunmadığını öne süren Düz, şunları kaydetti:

"Yaylabaşı kırsalında terör örgütünün talimatı ile bölgede barınabilmek için sadece arazi keşfi yaptık ve erzak desteği alınabilecek yaylacılarla ilgili bilgi topladık. Yaylabaşı bölgesine geldiğimizde karakolu keşfetme durumu gerçekleşmedi. Bulunduğumuz bölge karakol ve beldeye uzak bir yerdi. Burada arazi keşfinin ardından bir gün kaldık ve Kemah kırsalında bulunan Dereşoran bölgesine geçtik. Biz buradan ayrıldıktan 20-25 gün sonra patlamanın olduğunu haberlerden öğrendim. Buradaki patlama ile ilgili benim kesinlikle bir alakam yoktur. Olayın aydınlatılması için bildiğim her şeyi anlattım. Ben kimseye mermi sıkmadım. Devletin birliğine ve bütünlüğüne karşı herhangi bir eylem içerisinde olmadım."

Düz, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Herdem ise dava dosyasına dahil olan ikinci iddianame ile ilgili savunmasını sonra yapacağını belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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