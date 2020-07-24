Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede
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Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 23'ü tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün siyasi partiyle iç içe geçtiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede
24.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:16

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 23'ü tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün siyasi partiyle iç içe geçtiği belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 23'ü tutuklu 61 sanık hakında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el degˆis¸tirme", "mala zarar verme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ates¸ etme", "toplantı ve gösteri yürüyüs¸lerinde", "kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatmak", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan farklı cezalar istendi.

Toplam 3 bin 253 sayfadan oluşan iddianamede, örgüt hakkında genel değerlendirme, teknik ve fiziki takipte elde edilen deliller, HDP ve BDP binalarında ele geçirilen dokümanlar, dijital materyal inceleme raporları, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince hazırlanan raporlar ve sanıkların örgütsel faaliyetlerine yönelik görüntüler yer aldı.

Terör örgütünün sık sık isim değiştirdiği ve kadın yapılanmasının son adının TJA olduğu belirtilen iddianamede, "Örgüt faaliyetleri, kimi zaman bir siyasi parti içinden kimi zaman bir dernek üzerinden kimi zaman ise PKK/KCK'nın yeniden isimlendirdigˆi öncekinin uzantısı olan bir yapı üzerinden devam etmektedir. Bu nedenle yapıların isimlerinden çok faaliyetin içerigˆine odaklanılması gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın birçok faaliyetini legal görünümlü yapılar içerisinde yürüttüğü kaydedilen iddianamede, "Kentte PKK/KCK Kadın Alan Yapılanması (TJA) dogˆrudan HDP Kadın Meclisi içerisinde örgütlendirilmis¸ ve TJA faaliyetleri dogˆrudan HDP Kadın Meclisi adı altında yerine getirilmis¸tir. Benzer bir durum gençlik yapılanmasında da yas¸anmıs¸, gençlik yapılanması PKK/KCK/DGH ile HDP Gençlik Meclisinin hem üye yönünden hem de bir takım faaliyetler ve s¸ahıslar yönünden iç içe geçmiştir." bilgisi yer aldı.

1,5 milyon lira para toplamışlar

PKK/KCK'nın faaliyetleri kapsamında cezaevinde olanlar için yardım toplamalarının da telefon dinlemelerine yansıdığı ve bu eylemlerin görüntülendiği anlatılan iddianamede, konuyla ilgili toplantıların da HDP ve DBP binalarında yapıldığı vurgulandı.

Kentte örgütün sözde "Mali ve Ekonomik Alan Yapılanması" sorumlusunun tutuklu Mehmet Özkan olduğu ve sanığın HDP Şahinbey ilçe binasında toplantı yaparak örgüte para toplanılması için zarf dağıtması eyleminin teknik ve fiziki takiple elde edilen delillerle anlatıldığı iddianamede, örgütün "fitre", "zekat", "zarf", "nevruz kartı", iş adamlarından "vergi ve bağış" adları altında yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira gibi ciddi miktarda para toplandığı belirtildi.

İddianamede, özellikle 26 Mayıs 2019'da HDP il binasında düzenlenen toplantının dikkati çekici olduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Burada yer alan toplantı ilimizde yapılan en net KCK toplantısıdır. Bu toplantıya ilis¸kin 15 sayfalık toplantı tutanagˆı HDP il binasında ele geçirilmis¸tir. Tutanakta KCK yapılanmasına ilis¸kin çok sayıda konu içermektedir. Bu toplantı hakkındaki kanaatimiz, toplantıya katılımın tek bas¸ına silahlı terör örgütü üyeligˆi suçunun olus¸umu için yeterli delil olus¸turdugˆu yönündedir. Bu toplantıda kadın örgütlenmelerinin TJA olarak mı devam edecegˆinin tartıs¸ılması toplantının KCK toplantısı oldugˆunu göstermektedir. Tartıs¸ma neticesinde kadın yapılanmasının HDP kadın meclisi ismiyle çalıs¸ma kararı almıs¸lardır. Bunun nedeni de TJA'nın KCK'nın Kadın Alan Yapılanması oldugˆunun des¸ifre olması ve olası operasyonlardan çekinmeleridir. Netice olarak bu tutanakta TJA olarak mı örgütlenecekleri yoksa HDP Kadın Meclisi olarak mı örgütleneceklerini tartıs¸ıp netice olarak da HDP Kadın Meclisi olarak örgütlenme kararı almaları ilimizde TJA'nın HDP Kadın Meclisi adı altında örgütlendigˆini göstermeye tek bas¸ına yeterli bir delildir."

Kentteki kadın yapılanması için örgüt mensubu 2 kadının geldiğine işaret edilen iddianamede, "Rabia Tekas'ın örgütlenme faaliyetleri için ilimize gelmesi HDP kadın meclisi içerisinde KCK Kadın Alan Yapılanması TJA'nın örgütlendirildigˆi konusunda delil niteligˆindedir. Dosyadaki bütün bu deliller ıs¸ıgˆından KCK Kadın Alan Yapılanması TJA'nın kentte HDP Kadın Meclisi içerisinde örgütlendirilmis¸tir. TJA'ya ilis¸kin faaliyetlerde HDP Kadın Meclisi adı altında yerine getirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, terör örgütlerinin legal görünümlü alanlarda da örgütlenme yoluna gitmesinin ilk defa yaşanmadığı belirtilerek, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'taki kamplarında egˆitim alan örgüt mensuplarının ilimizde ilan edilecek olan siyasi parti Gençlik Meclisi ile ne ilgileri vardır? Gençlik Meclisi HDP'nin de KCK'nın Gençlik Meclisidir ve hiyerars¸ik yapısıdır. Onların faaliyetleri Gençlik Meclisinin KCK yapısı oldugˆunu açıkça gözler önüne sermektedir." ifadesine yer verildi.

"PKK katılımlarında HDP önemli rol oynamıştır"

"PYD/YPG'nin içerisine 2015'te hem Gaziantep hem de Türkiye genelinden çok sayıda katılım olmus¸tur. Bu katılımlarda HDP önemli rol oynamıs¸tır. C.U'nun ifadesindeki gibi HDP Gençlik üzerinden kırsal alana yönlendirilmis¸lerdir. HDP Gençlik o dönem KCK'ya bagˆlı legal görünümlü yapılardan biridir." değerlendirmesi bulunan iddianamede, HDP Kadın Koordinasyonu'nun da Gençlik Koordinasyonu gibi KCK yapısına bagˆlı olduğu anlatıldı.

Örgütün, siyaseti, kamuflaj olarak kullandığı vurgulanan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK tarafından KCK (şehir yapılanması) adına faaliyet yürütecek kis¸ilere siyasi kimlik kazandırılması ve yapılacak operasyonlara siyasi operasyon imajı verilmesi için siyasi partilerin içerisine yerles¸tirilmektedir. Sorus¸turma sürecinde çok defa açıklandıgˆı üzere Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK yapılanmasına bağlı TBMM'nin alternatifi sözde meclis yapısıdır. DTK delegelerinden Müslüm Kılıç HDP Gaziantep İl Başkanı, Abdullah İnce DBP İl Başkanı, Selam Tutumlu DBP ilçe başkanı, Mehmet Özkan da HDP ilçe başkanıdır. Dolayısıyla bu isimlerle zaten siyasi parti faaliyeti yürütülmesi mümkün degˆildir. Siyasi partiler KCK için bir amaç degˆil ulas¸maya çalıs¸tıkları 4 parçada kurulacak sözde Kürdistan devleti için araç olarak kullanılmaktadır."

PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH ile HDP Gençlik Meclisi'nin neredeyse aynı yapılar olduğuna dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu 2 yapı arasındaki fark, faaliyetlerin üstlenilmesi noktasındadır. Dogˆrudan illegal olan faaliyetler DGH ismiyle üstlenilmektedir. En somut örnegˆi A-101 markete molotof atılması olayıdır. Legal görünümlü faaliyetler ise HDP Gençlik Meclisi adı altında yerine getirilmektedir. HDP Gençlik Meclisi'nin kurulus¸ nedeni legal görünümlü faaliyetler üzerinden örgütlenmenin sagˆlanması, HDP Gençlik Meclisi içerine giren gençlerin burada verilecek egˆitimler ve yürütülecek faaliyetler sonrası DGH içerisine aktarımı planlanmaktadır."

İddianamede, Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli arasında yer alan biri avukat CHP'li 2 meclis üyesi arasında geçen 14 Kasım'da düzenlenen PKK/KCK operasyonuna ilişkin TAPE kayıtları da yer aldı. İddianamede bu kayıtlara ilişkin, "A.E, 'Bu sefer olmaz ana muhalefet partisi CHP üyelerine olur mu olmaz öyle' şeklindeki so¨zleriyle go¨zaltına alınmama nedenlerini CHP u¨yesi olmalarına bagˆlamıs¸tır. A.E. ve H.B. de ilimiz PKK/KCK yapılanmasında yer almaktadır." ifadeleri yer aldı.

Toplam 153 klasörden oluşan dava dosyasının kabul edildiği 2. Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında adli kontrol kararı verilen 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA

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