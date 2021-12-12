Terör örgütü PKK destekçilerinden Irak ordusuna silahlı saldırı: 1 ölü - Haberler
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Terör örgütü PKK destekçilerinden Irak ordusuna silahlı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Irak ordusuna bağlı birlikler ile terör örgütü PKK yandaşları arasında çıkan çatışmada 1 Irak askeri hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı.

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Irak ordusuna bağlı birlikler ile terör örgütü Pkk yandaşları arasında çıkan çatışmada 1 Irak askeri hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı.

Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haber de, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki Sinuni kasabasında gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının Irak ordusuna bağlı birliklere silahlı saldırı düzenlediği ifade edildi.

Irak ordusuna ait askeri aracın PKK yandaşları tarafından ateşe verilmesi ardından taraflar arasında çatışma çıktığını belirtilen haber de, çıkan çatışmada 1 Irak ordusu askerinin hayatını kaybettiği ve 1 kadının yaralandığı aktarıldı.

Çıkan çatışmanın ardından bölgede tansiyonun yüksek olduğu belirtilirken, çok sayıda işyerinin önlem amaçlı kepenk indirdiği ifade edildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Terör örgütü PKK destekçilerinden Irak ordusuna silahlı saldırı: 1 ölü

Terör örgütü PKK destekçilerinden Irak ordusuna silahlı saldırı: 1 ölü

Terör örgütü PKK destekçilerinden Irak ordusuna silahlı saldırı: 1 ölü

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