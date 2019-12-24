Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
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Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

24.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü 'dan kaçan bir terörist 'in ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan "Diyar" kod adlı terörist M.K, terör örgütünün kamplarından kaçtı.

Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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