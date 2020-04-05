TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE KARŞI "AİLE KÖLELİĞİN SEMBOLÜ" PROPAGANDASI
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Diyarbakır, PKK, Güncel

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE KARŞI "AİLE KÖLELİĞİN SEMBOLÜ" PROPAGANDASI

TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı bir terörist, Diyarbakır Annelerine, cezaevinden bir mektup gönderdi.

05.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:29
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN DİYARBAKIR ANNELERİNE KARŞI

TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı bir terörist, Diyarbakır Annelerine, cezaevinden bir mektup gönderdi. Terör örgütünün Diyarbakır Annelerinin mücadelesinden büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Cesur kod adlı terör örgütü üyesi "Siz evlat nöbeti tutarken terör örgütü 'aile köleliğin sembolüdür' propagandasıyla kafalarını yıkamaya çabalıyor" dedi.  

ANNELERİN EYLEMİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇOK RAHATSIZ ETTİ

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı, ismi gizli tutulan bir terörist terör, Diyarbakır annelerine bir mektup yazarak, evlatları için tuttukları nöbetin örgütü çok rahatsız ettiğini anlattı.  Mektubunda örgütün Diyarbakır annelerine karşı "aile köleliğin sembolüdür" propagandası yaparak gençleri kandırmaya çalıştığını anlatan Cesur kod adlı terörist "Sizin bu zorlu şartlarda verdiğiniz mücadele herkese umut olmuştur. Kanla beslenen terör lanetini de hüsrana uğratmıştır" dedi. 

KÜRT HALKININ CANINA KASTETTİLER

Mektubunda örgütün son durumu ile ilgili bilgiler de veren Cesur kod adlı terörist, örgütün, bölge halkı üzerindeki etkisini kaybettiğini söyledi. Terör örgütünün hendek olaylarında gerçek yüzünü gösterdiğini, halkın da bu gerçeği gördüğünü söyleyen  terörist "Kürt halkında toplumsal bilinç gelişmiş, özellikle çukur ve barikat zamanında halkımız PKK'nın kirli yüzünü görmüştür. Çünkü PKK terörü Kürt halkının evlerinin önüne mayınlar döşemiş, evlerini yıkmış ve canlarına kastetmiştir. Hiçbir zaman PKK'lı, Kürt halkı için mücadele etmemiştir. Aksine binlerce Kürdü katletmiştir" dedi. 

GENÇLERE KORKUNÇ FİKİRLER AŞILIYORLAR Örgütün üst düzey yöneticilerinin gerçeklikten tamamen koptuğunu, toplumun tüm değerlerini suistimal ettiğini anlatan Cesur kod adlı terör örgütü üyesi, mektubunda şunları yazdı: "Allah inancını ve dini değerleri yok sayan kafir topluluğudur. Zorla ya da kandırarak, örgüte götürdükleri gençleri, eğitim faaliyeti adı altında yozlaştırmayı ve zihinlerini yıkayarak İslam'dan uzaklaştırmayı hedefliyorlar. Özellikle Kürt aile yapısına büyük bir darbe vurmayı amaçlıyorlar. Gençlere korkunç fikirler aşılıyorlar. Aile bağlarını ve sevgisini yok etmek ya da zayıflatmak için 'aile' kavramını köleliğin sembolü olarak zihinlere aşılamaya çalışıyorlar."

EN BÜYÜK DİRENİŞ SİZİNKİ 

Diyarbakır Annelerinin mücadelelerine devam etmelerini isteyen Cesur kod adlı terör örgütü üyesi, mektubuna şöyle devam etti: "HDP İl binası önünde evlat nöbetinde olan direnişçi annelere selam olsun. Evlatları için onurlu mücadele veren ailelere selam olsun. Evlatlarını terörden kurtarmak isteyen direnişçi annelere, ve ne mutlu ki evlatları kandırılıp terör tuzağına girmiş ailelere umut olan yürekli annelere. Sizlerin onurlu ve haklı direnişinizi basından takip ediyorum. Ne kadar yüce duygulara ve güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu da herkes gibi ben de görüyorum. Evlat nöbetinde olup ta çocuklarına kavuşan değerli anneleri görünce, emin olun ki ben de sizin kadar seviniyorum. Çünkü ben de PKK teröründen kaçıp önce Allah'a sonra devletime ve milletime sığınmış bir terör mağduruyum. Siz annelerin verdiği mücadelenin yanında olduğumu da tüm inancım ve samimiyetimle belirtmek istiyorum. Rabbim sizi evlatlarınıza, çocuklarınızı da size kavuştursun. Zafer PKK terörünün değil hak yolunda mücadele eden siz değerli annelerimizin olacak."


Kaynak: DHA

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