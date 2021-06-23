Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
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Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan örgüt mensuplarından birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor. Böylelikle evlat nöbetinde 26'ıncı buluşma gerçekleştirilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 86'ya yükseldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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